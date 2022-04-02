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Galatasaray - Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

02.04.2022 - 19:24 |
Galatasaray - Karagümrük

MAÇTAN DAKİKALAR

4'GOL! Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Bafétimbi Gomis

2'Kerem ceza sahasında Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem hiç tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

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