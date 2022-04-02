Galatasaray - Karagümrük
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
02.04.2022 - 19:24 |
MAÇTAN DAKİKALAR
4'GOL! Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Bafétimbi Gomis
2'Kerem ceza sahasında Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem hiç tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.