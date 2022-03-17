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GalatasarayGalatasaray - Barcelona karşısında! Ülke puanı için tarihi maç...
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Galatasaray - Barcelona karşısında! Ülke puanı için tarihi maç...

Galatasaray bu akşam tarih yazarsa, Türkiye'nin UEFA'daki 15.'lik mücadelesi devam edecek. Aksi taktirde 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 takım göndereceğimiz resmen kesinleşecek.

17.03.2022 - 09:21 |
Galatasaray - Barcelona karşısında! Ülke puanı için tarihi maç...

Bu akşam kağıt üzerinde Galatasaray -Barcelona karşılaşacak ama işin aslı Aslan, Türk futbolu için sahaya çıkacak. Eğer bugün Avrupa’daki tek temsilcimiz Sarı- Kırmızılılar, Barça’yı yenerek adını Avrupa Ligi çeyrek finaline yazdırırsa, ülkemize 600 puan kazandıracak ve UEFA Ülke Sıralaması’ndaki 15.’lik savaşında Türkiye’ye altın değerinde puanlar kazandıracak. Aksini düşünmek bile istemiyoruz. 

Avrupa Ligi tehlikesi

Aslan, rakibine elenirse Avrupa’da takımımız kalmayacak. Şu an sıralamada 27.100 puanla 19. sırada yer alan Türkiye’nin 15.’lik rüyası sona erecek. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; 2023-24 sezonunda Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi’ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz. 

Galatasaray - Barcelona karşısında Ülke puanı için tarihi maç...

2023-24’te Avrupa’ya katılım (Eğer 15. olursak)

* Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

* Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

* Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

* Lig üçüncümüz: Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

* Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu. (Not: Bu katılım şartları; şu anki sıralamamıza göre, 2021-22 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’na göre uygulanacak ve 5 takımla temsil edileceğiz.)

2023-24’te Avrupa’ya katılım (Şu an 19. sıradayız)

* Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.

* Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

* Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

* Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu. (Not: Bu katılım şartları; şu anki sıralamamıza göre, 2021-22 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’na göre uygulanacak ve 4 takımla temsil edileceğiz.) (Fanatik)

Galatasaray - Barcelona karşısında Ülke puanı için tarihi maç...

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