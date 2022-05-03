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GalatasarayFırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olacağını açıkladı
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Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olacağını açıkladı

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

03.05.2022 - 20:43 |
Fırat Develioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olacağını açıkladı

11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum" dedi.

Kongre iptal talebini hukuki temellere göre yaptığına dikkat çeken Fırat Develioğlu, "Daha önceki beyanatlarımda da bildirdiğim gibi sevdalısı olduğumuz Galatasaray Kulübünün mevcut iki adayla en fazla 5-6 ay sonra tekrar bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceği kaçınılmazdır. İki başkan adayı ve ekipleri de kaliteli insanlardır. Daha sakin bir zamanda kulübümüzü yönetmeye layık ve ehildirler. Şu anda bir belirsizlik ortamında bulunmaktayız. Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık- kolektif hareket alanıdır. Futbol iyi finansman bulup, iyi kadrolar kurup başına iyi hoca geçirerek oynanan adeta bir Play Station oyunu değildir. Futbol insanla oynanır ve yüzde doksanı insan faktörüyle yönetilir. Takım içi kardeşlik, oyuncuların sahada haklarının yenilmemesi ve arkalarını dayadıkları, kendilerini savunan maddi-manevi güçlü bir başkan ve yönetim takımın performansını kat be kat arttırır. Geçen yıl averajla ikinci olan takımımızın masa başı oyunlarıyla nasıl dengesinin bozularak yarışma harici bırakıldığını hep beraber gördük. Tam mevcut yönetim bu konuda gerekli tavrı almaya başlamışken, sosyal medyada manipüle edilerek köpürtülen tahammülsüzlük kulübümüzü daha beter bir bilinmezlik içerisine soktu. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. 6-7 ay sonra oturduğum yerden 'Bakın ben haklı çıktım' demek yerine aksiyon alarak 'Elimde bu kadar imkan varken Galatasaray için ne yapabilirim ?' diye düşündüm. Bu sebeple üçüncü-dördüncü-beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Özellikle Federasyon - MHK - Tahkim Kurulu gibi yerlerde kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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