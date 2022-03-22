Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı elemeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar ağrılarını sebep göstererek kadroya girmeyen Sofiane Feghouli'ye sert çıkmıştı. Yıldız futbolcu perşembe gecesi oynanan maçın ardından pazar günü öğle saatlerinde kadroda yer almasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Tecrübeli isim Domenec Torrent tarafından, Gaziantep FK deplasmanında kulübüye mahkum bırakılmıştı. Cezayirli on numara, Cezayir Milli Takımı'na davet edildikten sonra sakatlığı akıllara gelmişti. Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, tecrübeli isimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Cuma günü sahaya çıkacak'

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Sofiane Feghouli'nin Kamerun'a karşı sahada olacağını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Belmadi, "Feghouli, Afrika Uluslar Kupası'ndan bu yana çok fazla oynama fırsatı elde edemedi. Camp Nou'da Barcelona'ya karşı 80 dakika mükemmel oynadı. Beşiktaş'a karşı da yoğun bir 45 dakika oynadı. Kas rahatsızlığı nedeniyle sonrasında oynayamadı ama cuma günü sahaya çıkacak" dedi.



'Çok özel bir oyuncu'

Belmadi, "Feghouli, takıma katılmaya hazır. Büyük maçlarda daha büyük oynayan çok özel bir oyuncu. İlk 11 başlar mı, başlamaz mı bilmiyorum ama kesinlikle sahada olacak" sözleriyle konuşmasını noktaladı.







