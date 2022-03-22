FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GalatasarayFeghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!
HaberlerGalatasaray Haberleri Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!
ABONE OL

Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!

Son haftalarda sakatlığı öne sürülerek Torrent tarafından forma verilmeyen Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile Cuma günü sahaya çıkacak

22.03.2022 - 08:20 |
Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı elemeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar ağrılarını sebep göstererek kadroya girmeyen Sofiane Feghouli'ye sert çıkmıştı. Yıldız futbolcu perşembe gecesi oynanan maçın ardından pazar günü öğle saatlerinde kadroda yer almasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Tecrübeli isim Domenec Torrent tarafından, Gaziantep FK deplasmanında kulübüye mahkum bırakılmıştı. Cezayirli on numara, Cezayir Milli Takımı'na davet edildikten sonra sakatlığı akıllara gelmişti. Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, tecrübeli isimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Cuma günü sahaya çıkacak'

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Sofiane Feghouli'nin Kamerun'a karşı sahada olacağını açıkladı.Basın toplantısında konuşan Belmadi, "Feghouli, Afrika Uluslar Kupası'ndan bu yana çok fazla oynama fırsatı elde edemedi. Camp Nou'da Barcelona'ya karşı 80 dakika mükemmel oynadı. Beşiktaş'a karşı da yoğun bir 45 dakika oynadı. Kas rahatsızlığı nedeniyle sonrasında oynayamadı ama cuma günü sahaya çıkacak" dedi.

'Çok özel bir oyuncu'

Belmadi, "Feghouli, takıma katılmaya hazır. Büyük maçlarda daha büyük oynayan çok özel bir oyuncu. İlk 11 başlar mı, başlamaz mı bilmiyorum ama kesinlikle sahada olacak" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti

SON DAKİKA
  1. Anadolu Efes - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Anadolu Efes - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. Galatasaray'a şok! UEFA'aya şikayet etti
    Galatasaray'a şok! UEFA'aya şikayet etti
  3. Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık
    Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık
  4. 18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'
    18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'
  5. Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'
    Kulüpler Birliği'nde ortalık yangın yerine döndü! 'Siz bizden habersiz nasıl operasyon yaparsınız'
  6. Torrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'
    Torrent'le Burak Elmas arasında büyük kriz patlak verdi! 'Benden habersiz...'
  7. Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!
    Feghouli sakatsa milli takıma nasıl gitti!
  8. FLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
    FLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
  9. "Tavrımız belli fazla para" dediler Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kenetlendirdiler
    "Tavrımız belli fazla para" dediler Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kenetlendirdiler
  10. Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor
    Teknik direktör krizi! Biri Şenol Güneş'le yemek yiyor diğeri Valerien İsmael'e imza attırıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anadolu Efes - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Anadolu Efes - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Galatasaray'a şok! UEFA'aya şikayet etti

Galatasaray'a şok! UEFA'aya şikayet etti

Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık

Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık

18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'

18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'

Sıradaki Haber