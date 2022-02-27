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GalatasarayFatih Terim ilk kez canlı yayına bağlandı! 'Ben unuttum'
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Fatih Terim ilk kez canlı yayına bağlandı! 'Ben unuttum'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim'in Beyaz TV'de Sinan Engin'le telefon görüşmesi yapması bir hayli dikkat çekti.

27.02.2022 - 08:48 |
Fatih Terim ilk kez canlı yayına bağlandı! 'Ben unuttum'

Sinan Engin, Beyaz TV'de Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir programa kısa süreli de olsa çıkan Fatih Terim, Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsür diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık verdi.

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. teknik adamlık görevini 10 Ocak tarihinde noktalamıştı.

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