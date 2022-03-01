Fatih Terim döneminde ne asisti vardı ne golü! Torrent'le...

Çaykur Rizespor maçında takımın sol beki Patrick Van Aanholt’un iki gol birden atmasının tesadüf olmadığı görüldü.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda çeşitli organizasyonlar üzerinde durulduğu, beklerin içeri girerken ön taraftaki kenar oyuncusunun ise çizgiye yöneldiği ve böylece alan açıldığı belirtildi.



Nitekim Torrent, Çaykur Rize karşılaşmasının ardından yaptığı basın toplantısında yaptıkları antrenmanları net bir şekilde anlattı ve şunları söyledi: “Kerem’e penaltı yapılan pozisyonda Kerem içerideydi, Patrick dışarıdaydı. 3. golde de tam tersiydi. Patrick içerideydi, Kerem dışarıdaydı. Her zaman o şekilde yapamıyorlar ama çalıştığımız şey bu... Maçları kaybettiğimiz ve bunların hepsini gösteremediğimiz zaman üzgündüm. Çünkü herkes biliyor ki, antrenörler, oynattığı oyunlardan dolayı değil, maç sonuçlarından dolayı başarılı olurlar. Oyuncular neden yaptıklarını iyi anlıyorlar. Şu anda da biliyorlar ki farklı şekillerde oynayabiliriz. Bunu yapmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum.”



Muhammed ile Gomis’in neden birlikte oynamadıklarına da açıklık getiren Katalan teknik adam, “4-3-3 formasyonunda oynuyoruz. Ama oyuncular farklı detayları olan oyunları biliyorlar. Tabii ki 4-4-2’ye ihtiyacımız olduğu halde dönebiliriz.

Ama hangi rakibe karşı oynadığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bazı maçlarda veya bazı dakikalarda tabii ki ikisi de birlikte oynayabilir. Biliyorum ki futbol konusunda hepiniz çok bilgilisiniz. Sadece sonucu düşünmemek lazım” yorumunu yaptı. (Skorer)





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