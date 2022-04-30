Ezeli rakipler transfer peşinde Galatasaray daha seçim derdinde!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurulun yapılmasını durduran mahkeme kararının ardından basının karşısına çıktı. Elmas, kulübün işleyişini bozmana adına istifa etmediğini, seçimle ilgili kararı da gelecek hafta vereceğini söyledi.

Elmas’ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ne enteresandır ki, bizim herhangi bir bilgimiz yokken, istinaf mahkemesinin almış olduğu iddia edilen karar olduğu açıklandı. Avukatlarımız böyle bir kararın olmadığını söylediler. Bunu kim servis ettiyse bu kararı biliyordu.

- Karar istinaftan hızlı bir şekilde çıkınca, bizim için hamle yaptığımızı söylediler. Daha sonra bu kararın benim tarafımdan aldırıldığı yönünde kampanyalar başlatıldı.

- Adaylar 21-28 Mayıs’ta seçimin yapılması gerektiğini söylediler. Biz buraya gelmeden yarım saat önce tedbir kararının kaldırılması için yaptığımız başvurunun cevabı geldi, o da reddedildi.

- Galatasaray ciddi bir kaosun içerisine itildi. Bu kaosu yaratanlarla bütün camiamız mücadele etmeli. Burada spekülasyonlar üretilerek taraftarlarımız yanlış yönlendirildi.

- Seçimlerin önünü açmak için istifa etmeye gerek yok. Galatasaray’da tartışılmaz denilen konuları tartıştırdık, üyelerimize birçok rakamları paylaştık. Bu birilerini rahatsız etti.

- 25 milyon euro gelir yaratmış, 5 milyon euro maliyeti azaltmış yönetimi mali yönden ibra etmemeye çalıştılar. Bu arkadaşlar gözümüzün içerisine baka baka bu organizasyonu yapmaya çalıştılar.

- Ardından Galatasaray’ın bütçesini onaylamayarak Galatasaray’ı kilitlediler. Galatasaray’ı sosyal medyadan yönetmeye çalıştılar.

- Galatasaray Yönetimi’nin ibra edilmemesi için çalışan arkadaşlar aday bile olmadılar. İstediklerini aldılar, şimdi de bayram tatilindeler.

- Galatasaray’da dışarıdan göründüğü kadar basit değil her şey. Kişilerin çiftliği olmadan ileriye gitmesi için ciddi bir direnç var.

- Galatasaray bugün borcunu ödemek için en şanslı kulüp olmasına rağmen Galatasaray’ın kayyuma gitmesi için mücadele eden bir yapı olduğunu görüyorum.

- Bankalar Birliği ödemeleri yapılamadığı takdirde ileriki dönemde bankaların istediği isimler başkanlık koltuğunda oturabilir.

- Bundan sonra herhangi bir seçim olmaksızın bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Galatasaraylılara sormadan burada oturmak niyetinde değiliz.

- 24 saat bile geçmemiş bir süreç için ciddi anlamda istişare etmek istiyoruz. Seçimle ilgili tarih için önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı aldık.

- Şu an Galatasaray’ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor.

- İstifa etseydik, Galatasaray başsız kalırdı. TFF başkanlık seçimi, yayın ihalesi gibi konular varken bunu göze alamazdık.

- Bugün alınan kararla Galatasaray bir ay daha kilitlenmiş oldu. Böyle bir şeyin Galatasaray’a yapılması yardım değil, ihanettir.

- Mali ibrasızlık gibi bir sıkıntı da vardı. Mali ibrasızlık çıksaydı ne çıkacaktı bir de siz düşünün.

- Fırat Develioğlu ile divan başkanımızla beraber konuştuk, davayı geri çekmesi istedik ancak geriye çekmeyeceğini söyledi.

İstinaf kararı kaos çıkardı

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Kulübü’nün bugün yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen “seçim süreci”nin devam etmesi kararı, üye Fırat Develioğlu tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 4. Hukuk Dairesi’ne taşındı, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılması istendi. İstinaf mahkemesi de seçimin yapılmamasına karar verdi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verildi.”

G.Saray Lisesi’nde buluşma ve imza

Galatasaray genel kurul üyeleri, seçime konan engele tepki olarak Galatasaray Lisesi’nde toplanacak. Sarı-kırmızılıların burada seçimin yarın yapılması için imza verecekleri ifade edildi.

Başkan Burak Elmas da buna destek verdiğini dile getirerek, “Seçimin yarın (bugün) olması için ben de gidip imza vereceğim. Farklı nedenlerle Galatasaray demokrasisine zarar veremeyecekler. Üyelerimizin herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Burada iktidar mücadelesi verecek bir başkan yok” dedi.

Bu arada Galatasaray Divan Kurulu da, yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için bugün saat 11.00’de Galatasaray Lisesi’nde olağanüstü toplanacak.

3. aday iddiası

İki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, seçimin ertelenmesinin üçüncü bir adayı yetiştirme çabası olduğuna vurgu yaptı. Öztürk, “Eğer üçüncü bir aday çıkarsa o gölge onun (Burak Elmas) üstünde kalır” dedi.

Galatasaray’da iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, dün yapılan toplantının ardından tepkilerini dile getirdi.

Nef Stadı’ndaki buluşma sonrasında ilk sözü alan Metin Öztürk, “Bizi rahatsız eden şeffaf olmayan bir süreç var. Kulüp başkanımızın bu süreci netleştirmesini istiyoruz. Seçim için 21-28 Mayıs en uygun tarih. İki başkan adayı da bu tarihte mutabık kaldı. Kulüp başkanı da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili bir fiili durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Kendisinin katılmayacağını bizlere deklare etti. Eğer üçüncü bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üstünde kalır” yorumunu yaptı.

Eşref Hamamcıoğlu ise şunları söyledi:

* Maalesef Türkiye’de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden bir tanesi olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle, hukuki labirentlerle çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Bu Galatasaray’ın genel kurulunun almış olduğu karara açık müdahaledir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimde de olduğu gibi, 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Galatasaray genel kurul iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu bir kez daha gösterdi ki Galatasaray’ın kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Burak Elmas, 22-28 Mayıs olmaz, demedi. Tüzüğe göre olacağını söyledi. Yine de bir rezerv ile değerlendireceğini söyledi. Kendisi önce bütçe genel kurulu yapmak istediğini ifade etti. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu hep birlikte değerlendirip, göreceğiz.”







