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Burak Elmas bombası! Liste çalışmalarına başladı bile

Haziran ayı için seçim tarihi açıklayan Burak Elmas'ın başlattığı projeleri yarım bırakmamak adına yeniden aday olacağı öğrenildi.

04.05.2022 - 09:40 |
Burak Elmas bombası! Liste çalışmalarına başladı bile

Başkanlık koltuğundaki 9 aylık çalkantılı süreç sonunda idari yönden ibra edilmeyen ve seçime gitmek zorunda kalan, ancak mahkeme kararıyla yeniden seçime girmesinin yolu açılan Burak Elmas'ın, tekrar adaylığını koymaya hazırlandığı öğrenildi.

LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre son yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, ekibiyle ciddi tartışmalara giren ve "Gerekirse istifa ederiz" baskıları sonrası seçim tarihini 11 Haziran olarak açıklamak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, buna karşın kolay kolay veda etmeye niyetli değil. Burak Elmas'ın, başlattığı projeleri tamamlamak amacıyla yeniden seçime girmek üzere liste çalışmalarına başladığı ve ekibinin neredeyse tamamına yakınını değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

GÜÇLÜ BİR EKİP KURACAK

Elmas'ın, özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki arazinin satışı sırasında kulübün başında olmak ve süreci yönetmek istediği belirtiliyor. Bununla birlikte futbol şubesinin Kemerburgaz'daki yeni yapılacak tesislere taşınması operasyonunda da Burak Elmas'ın etkin rol oynamayı düşündüğü ifade edildi. Başkan'ın ayrıca, çok daha güçlü isimlerle yeni bir liste oluşturmak istediği ve bu yönde yoğun temaslara başladığı kaydedildi.

Burak Elmas bombası Liste çalışmalarına başladı bile

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Burak Elmas bombası! Liste çalışmalarına başladı bile

Burak Elmas bombası! Liste çalışmalarına başladı bile

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