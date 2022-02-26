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Barcelona'yı en iyi tanıyan isimler Galatasaray'da

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da başta Torrent olmak üzere Katalan devini yakından tanıyan 2 isim daha var.

26.02.2022 - 11:14 |
Barcelona'yı en iyi tanıyan isimler Galatasaray'da

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir ekiple eşleşti. Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucunda, son 16 turunda boy gösterecek sarı-kırmızılıların karşısına, İspanyol devi Barcelona çıktı. Sarı-kırmızılılar ilk maçını 10 Mart’ta Camp Nou’da, rövanşı 17 Mart’ta Nef Stadyumu’nda oynanacak.

Zorlu eşleşmede Galatasaray açısından bardağın dolu tarafında, Katalan ekibinin sarı-kırmızılılarca yakından tanınması bulunuyor. Cim-Bom’un teknik direktörü Domenec Torrent eski bir Barcelonalı... Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak 2008-12 döneminde Barça A takımında antrenörlük yapan Katalan teknik adam, bunun öncesinde kulübün B takımında da görev almıştı. Galatasaray kaleci antrenörü Ricard Segarra da eski bir Barçalı... Barcelona’nın çeşitli alt yaş kategorilerinin yanında B takımında da görev yapan Segarra’nın da elinde, rakip hakkında detaylı veri bulunuyor.

Galatasaray’ın kalesini koruyacak Inaki Pena da, Barcelona’dan kiralık olarak geldi. Forma şansı bulursa bu eşleşme genç file bekçisi açısından, kendisini göstermek için büyük bir fırsat olacak. Katalan ekibinin kalecilerini ve savunmasını bire bir bilen Pena, bu konuda enformasyon da sağlayacak.

Albert Riera, Gris Vila, Jordi Costa gibi Torrent’in yardımcısı olan isimlerin de İspanya futbolunu ve rakiplerini yakından tanıması avantaj sağlayacak. Barcelona teknik direktörü Xavi’nin, Torrent’in eski öğrencisi olması da bu buluşmayı daha ilginç bir hale getirecek. (Skorer)

Barcelonayı en iyi tanıyan isimler Galatasarayda

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