Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vurdu! Görenler şaşırdı: Bu ne hal Arda?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı skordan çok detaylarla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekibin oyunu domine ettiği müsabakada Arda Turan'ın hali gündem oldu.

MUTSUZLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in maçın sonlarına doğru oyuna aldığı Arda Turan'ın vücut dili dikkat çekti. Surat ifadesinden mutsuzluğu belli olan Arda'nın aldığı kilolar da görüntüye yansıdı. Sosyal medyada taraftarlar ''Bu ne hal Arda Turan?" yorumlarında bulundu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)