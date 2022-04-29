Adaylar başka hocalarla görüşüyorlar Torrent'in tazminatını görmezden geliyorlar

Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivas karşılaşmasında orta alanı yine kalabalık tutacak. Eric Pulgar’ın Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarında ortaya koyduğu performanstan memnun olan Torrent, Şilili futbolcuya Sivas karşısında da ilk 11’de şans verecek. İspanyol teknik adam, hastalığı nedeniyle İzmir’e götürülmeyen ve Altay maçında forma giyemeyen Taylan Antalyalı’yı bu kez ilk 11’de değerlendirecek.

MARCAO'DA SAKATLIK



Sarı-kırmızılı çalıştırıcı böylece Malatyaspor maçında olduğu gibi Pulgar-Taylan ve Berkan üçlüsüne orta alanda şans verecek. Cim-Bom’da sakatlığı bulunan Marcao’nun yokluğunda ise savunmada Alpaslan’ın oynatılmasının planlandığı belirtildi.



Diğer taraftan Altay maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Marcao’nun Başakşehir maçında büyük olasılıkla takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Tedavisine yoğun biçimde devam edilen Brezilyalı stoperin önümüzdeki hafta ortasında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

6 YILDIZ DEVLERİN RADARINDA



Yaz dönemi Galatasaray için oldukça hareketli geçecek. Sadece dış transfer değil, iç transferde de çok kritik hamleler yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosundaki birçok genç futbolcuya Avrupa kulüplerinden yakın takip devam ediyor. Marcao'yu Roma ve Napoli, Kerem'i Atletico Madrid, Lille ve Lyon, Mohamed'i Marsilya ve Bordeaux, Nelsson'u Aston Villa, Milan ve Fiorentina, Cicaldau'yu Sampdoria, Atalanta ve Betis, Berkan'ı da Inter ve Dortmund temsilcileri izliyor. Bu kulüplerin, Galatasaray'ın kapısını ciddi tekliflerle çalması bekleniyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları, görevi devredecekleri için transfer görüşmelerini erteleme yolunu tercih ediyor. Yeni yönetimin, tekliflere cevap vermesi gerekecek.



GOMIS ETKİSİZ KALDI



Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Altay deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı ve son derece etkisiz bir performans ortaya koydu. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonunda Süper Lig 'de 33 maçta attığı 29 golle kral olan Gomis, bu sezonun devre arasında yeniden Aslan'a, takımın gol sorununu çözmek adına geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, iyi bir giriş yaptığı Cim Bom'daki ikinci döneminde sonradan düşüşe geçti.



66'DA OYUNDAN ÇIKTI



Şu ana kadar 12 maçta sadece 5 kez fileleri (3'ü penaltıdan) sallayan ve son golünü 2 Nisan'da 2-0 kazanılan Karagümrük mücadelesinde atan 36 yaşındaki forvet, İzmir'deki karşılaşmanın ilk yarısında 3 net gol fırsatından yararlanamadı. Kerem'in pasında ceza sahasında topu havaya diken Gomis'in ikinci pozisyonunda kaleci Lis başarılıydı. İlk devrenin son anlarında topu bir anda önünde bulup, kaleciyle karşı karşıya kalan deneyimli futbolcu, burada da ağır kalınca pozisyonu harcamış oldu. Domenec Torrent de 66. dakikada onun yerine Mostafa Mohamed'i sahaya sürdü.

TAZMİNAT BELİRSİZLİĞİ

Sarı-kırmızılı camia yarın sandığa giderken başkan adaylarını en çok zorlayan konulardan biri de Torrent’in durumu olacak. İspanyol teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun hoca konusunda net tavır ortaya koyamadıları belirtildi.

Torrent’in mevcut kontratındaki tazminat konusunda kulüp tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmayan başkan adaylarının bu nedenle kesin kararlarını seçim sonrasına bıraktıkları bildirildi. Başkan adayları Torrent’le yolların ayrılması durumunda bunu mali açıdan en az hasarla atlatmak istiyor.







