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Türkiye'de ses getiren iddia! Luiz Suarez Süper Lig'e geliyor

İspanya basınında yer alan haberlere göre; dünyaca ünlü Uruguaylı golcü Luiz Suarez için Fenerbahçe ve Beşiktaş kıyasıya yarış içerisinde.

10.04.2022 - 12:13 |
Türkiye'de ses getiren iddia! Luiz Suarez Süper Lig'e geliyor

Dünya futbolunun unutulmaz forvetleri arasında yer alan Uruguaylı Luis Suarez, Atletico Madrid ile sözleşmesini uzatmayacak ve sezon sonunda kulüpten kesin olarak ayrılacak. Son iki sezondur Atletico Madrid forması giyen ve 77 maçta 34 gol atma başarısı gösteren yıldız forvetin MLS'ten gelen teklifler konusunda kesin kararını vermediği belirtildi.

Atletico Madrid dışında kariyerinde Barcelona, Liverpool, Ajax, Groningen ve Nacional formaları giyen Uruguaylı forvet 698 maçta 448 gol atarak dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında yer almayı başardı. 

İspanya'da ilk olarak AS'ta yer alan haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Luis Suarez ile ilgilendiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İki ezeli rakibin maddi olarak rahatlamaya yaşayacağı ve yıldız bir forvet transfer etmek istedikleri yazılmıştı. Bu kez todofichajes'te yer alan haberde Luis Suarez için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı içinde olduğu iddia edildi. Haberin detayında iki kulübünde Luis Suarez için temaslara başladığı ve maliyet hesaplaması yaptıkları belirtildi. Luis Suarez'in eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Inter Miami projesinde yer almak istediği fakat bunun için en az 1 yıl daha Avrupa'da futbol oynamak istediği iddia edilirken MLS'ten gelen teklifleri de bu nedenle geri çevirdiği ifade edildi.

Türkiyede ses getiren iddia Luiz Suarez Süper Lige geliyor


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