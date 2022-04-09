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FenerbahçeTüm gözler bu fotoğraftaydı! Ali Koç 'sana rakibim' diyen Saran'la bir araya geldi
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Tüm gözler bu fotoğraftaydı! Ali Koç 'sana rakibim' diyen Saran'la bir araya geldi

Bir sonraki seçimlerde adayım açıklamasında bulunan Sadettin Saran, Ali Koç'la bir araya geldi.

09.04.2022 - 13:19 |
Tüm gözler bu fotoğraftaydı! Ali Koç 'sana rakibim' diyen Saran'la bir araya geldi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAK

Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

ALİ KOÇ VE SARAN BİR ARADA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran’ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Tüm gözler bu fotoğraftaydı Ali Koç sana rakibim diyen Saranla bir araya geldi

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