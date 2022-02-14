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Fenerbahçeİtalya'da şampiyonluğa oynayan dev kulüp İstanbul'a geliyor
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İtalya'da şampiyonluğa oynayan dev kulüp İstanbul'a geliyor

İtalya Serie A'da İnter'le 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Napoli, Kim Min Jae için İstanbul'a gelmeye karar verdi.

14.02.2022 - 08:41 |
İtalya'da şampiyonluğa oynayan dev kulüp İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Çin Ligi'nden kadrosuna kattığı ve çubuklu forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için ilk somut adım İtalya'dan geliyor. Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilen Serie A takımlarından Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli kurmaylar ile masaya oturacağı bildirildi.

ELJIF'İ DE O ALMIŞTI...

Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrolü oynamış bir isimdi. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin transfer görüşmelerinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı ve bir sonraki olası transferden de pay talep edeceği gelen haberler arasında. Güney Koreli stoperin Fenerbahçe ile 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe, Kim'i istediği fiyattan satması durumunda önümüzdeki sezon ciddi bir transfer transfer kaynağına da sahip olmuş olacak.

İtalyada şampiyonluğa oynayan dev kulüp İstanbula geliyor

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