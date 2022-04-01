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Fenerbahçeİsmail Kartal'ın imdadına Arsene Wenger yetişti
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İsmail Kartal'ın imdadına Arsene Wenger yetişti

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunan Wenger eski öğrencisi için "O bir artist ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor." ifadelerini kullandı.

01.04.2022 - 14:30 |
İsmail Kartal'ın imdadına Arsene Wenger yetişti

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, ESPN'e konuştu. Fransız çalıştığı eski öğrencisinin kadro dışı kalması hakkında yorumda yaptı. "Yönetmesi zor bir oyuncu değil" diyen 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Biraz eğlenmesi gereken özel yetenekleri olan yaratıcı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

'BU TARZ OYUNCULAR BİRAZ DAHA DUYGUSAL OLUYOR'

Wenger, Mesut Özil gibi klas oyuncuların duygusal olduklarını ve en iyi performanslarını vermeleri için yakınlarının desteklemesi gerektiğini söylerdi. Fransız teknik direktör eski öğrencisi için, "O bir artist ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların onları zorlamasına ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Arsene Wenger ayrıca Mesut Özil'in takım içinde nasıl bir rolde olmasıyla ilgili de görüşlerini paylaştı. Ünlü teknik adam, "Futbol takımını 2 şekilde görebilirsin. Herkesin aynı şeyi yapmasını istersin ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursun. Az defans yapan takımda daha fazla yaratıcı oyuncuya ihtiyacın oluyor ama onun etrafında oyun kuracaksanız eksiklerini telafi edecek kişilerle takım inşa edeceksiniz. Bunun üzerinde düşünmelisiniz" dedi.

İsmail Kartalın imdadına Arsene Wenger yetişti

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