 Fenerbahçeli futbolcu maçın son dakikasında saldırıya uğradı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.

Fenerbahçe'de 90+10'da Kennya Codner penaltıdan attığı golle takımını Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe'de Beyzanur taç atışını kullanmak isterken Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu sarı-lacivertli futbolcuya bir anda saldırdı. Bunun üzerine futbolcular o yöne harekete geçerken tribünlerden ise yabancı maddeler atıldı.

Fenerbahçeli sporcular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.