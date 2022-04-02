Fenerbahçeli futbolcu maçın son dakikasında saldırıya uğradı!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Mücadelenin son dakikasındaki gol sonrası olaylar çıktı.
02.04.2022 - 14:54 |
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.
Fenerbahçe'de 90+10'da Kennya Codner penaltıdan attığı golle takımını Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-1 öne geçirdi.
Fenerbahçe'de Beyzanur taç atışını kullanmak isterken Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu sarı-lacivertli futbolcuya bir anda saldırdı. Bunun üzerine futbolcular o yöne harekete geçerken tribünlerden ise yabancı maddeler atıldı.
Fenerbahçeli sporcular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.