Fenerbahçe'den flaş Szalai açıklaması!
Dün Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Attila Szalai'nin son durumu belli oldu.
21.03.2022 - 10:48 |
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Attila Szalai'nin milli takım arasında tedavisini tamamlayıp takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Ayrıca Szalai'nin Kayserispor maçında riske edilmeyip Galatasaray derbisinde oynatılması planlanıyor.