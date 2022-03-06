Fenerbahçe-Trabzonspor! İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile lider Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
06.03.2022 - 17:59 |
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Min-jae Kim, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.