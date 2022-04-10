Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar

Fenerbahçe-Galatasaray maçı çok ateşli başladı. Kadıköy'de tribünlerin tamamının dolu olduğu mücadelede Galatasaraylı oyunculara protesto vardı.

Galatasaraylı futbolcuların korner kullanmak için kenara gittiği sırada Fenerbahçeli taraftarlar su şişesi fırlattı. Atılan cisimlerin kendilerine gelmemesi için kaçan futbolcular hakeme itirazlarda bulundu. Maçın hakemi tribünlerin sakinleşmesini bekledi ve sonrasında atış kullanıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)