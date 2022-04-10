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FenerbahçeFenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar

Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünde görmek istemediğimiz anlar yaşandı. Galatasaray'ın korner kullanacağı esnada tribünden su şişeleri atıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular atılan cisimlerin kendilerine gelmesini engellemek için korner köşesinden koşarak kaçtı. Hakemin araya girmesiyle maç kısa süre durdu ve tribünler sakinleştirilince atış yapıldı.

10.04.2022 - 21:52 |
Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar

Fenerbahçe-Galatasaray maçı çok ateşli başladı. Kadıköy'de tribünlerin tamamının dolu olduğu mücadelede Galatasaraylı oyunculara protesto vardı.

Galatasaraylı futbolcuların korner kullanmak için kenara gittiği sırada Fenerbahçeli taraftarlar su şişesi fırlattı. Atılan cisimlerin kendilerine gelmemesi için kaçan futbolcular hakeme itirazlarda bulundu. Maçın hakemi tribünlerin sakinleşmesini bekledi ve sonrasında atış kullanıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında ortalık karıştı Hakem araya girdi, koşarak kaçtılar

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

 

 

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