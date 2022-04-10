Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Maçtan dakikalar
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İrfan Can sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Baraja çarpan top kornere çıktı.
45'Galatasaray'da Babel sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Babel
45'İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.
42'Savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya gönderilen uzun topta Altay kalesini terk ederek topa sahip oldu.
40'Marcao, Rossi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
38'Kerem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında Min-Jae yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı.
36'Ani gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Osayi'nin çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanında auta gitti.
34'Cicaladu'nun ceza yayının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
33'Gomis'e faul yapan Serdar Aziz sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz
30'Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem çalımlarla penaltı noktasının gerisine kadar indi. Kerem'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
26'GOL! Miha Zajc, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Miha Zajc
25'Rossi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Osayi içeri ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.
21'Sol kanattan Berkan'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı Ferdi son anda uzaklaştırdı.
18'İrfan Can'ın araya uzun pasında savunma arkasına sarkan Osayi'yi düşündü. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
16'Min-Jae savunma arkasına sarkan İrfan Can'a uzun bir top gönderdi. İrfan Can'ın yetişemediği top doğrudan auta çıktı.
12'Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında top, Gomis'e ulaşmadan Min-Jae araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
5'Sağ tarafta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Ferdi ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
4'Rossi ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Marcao'nun ayak koyduğu top kornere çıktı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis