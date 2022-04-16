Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0

Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada Arda Güler penaltıdan kaydetti.

Göztepe'de Moubandje 82. dakikada direk kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyeti aldı ve puanını 62'ye çıkardı. Göztepe ise arka arkaya 10 yenilgisini aldı ve 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ile deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

87'Göztepe'de Murat çıktı, Atakan girdi.Murat Paluli - Atakan Cankaya

87'Göztepe'de Yalçın yerini Ege'ye bıraktı.Yalcin Kayan - Ege Özkayimoglu

84'Fenerbahçe'de Arda Güler penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Arda Güler

82'Göztepe'de penaltıya sebebiyet veren Moubandje direkt kırmızı kart gördü.Kırmızı Kart - François Moubandje

81'Fenerbahçe penaltı kazandı! Arda'nın kale önüne çevirdiği topta uygun durumda olan Rossi topu ıskaladı. VAR incelemesi sonrası hakem, pozisyonda Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.Penaltı - Yalcin Kayan

80'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Soldan gelen pasla çizgiye inen Arda'nın kale önüne çevirdiği topta uygun durumda olan Rossi topu ıskaladı.

68'Fenerbahçe'de Serdar Dursun yerini Valencia'ya bıraktı.Serdar Dursun - Enner Valencia

i68'Fenerbahçe'de Mert Hakan çıktı, Berisha girdi.Mert Hakan Yandas - Mergim Berisha

68'Fenerbahçe'de Arda Güler, Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi.Serdar Aziz - Arda Güler

68'Göztepe'de Berkan Emir yerini Lourency'e bıraktı.Berkan Emir - Lourency

68'Göztepe'de Di Santo çıktı, Lourency girdi.Franco Di Santo - Adis Jahovic

67'Sol taraftan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırdı.

60'Ceza sahasında Tijanic'in çevirdiği topta Halil'in vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

56'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in arka direği çevirdiği topta, Rossi'den önce Murat son arada topu kornere çeldi ve net bir gol pozisyonunu engelledi.

50'İkinci yarının ilk 5 dakikası orta saha mücadelesiyle geçildi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikada eklendi!

42'Sol kanattan Di Santo'nun ortasında arka direkte uygun durumda olan Halil'in vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.

41'Göztepe gole çok yaklaştı! Çalımlarla ceza sahasına giren Tijanic'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay topu ayağıyla çıkardı.

30'Fenerbahçe'de sakatlanan Pelkas yerini Szalai'ye bıraktı.Dimitrios Pelkas - Attila Szalai

27'Karşılaşmada bu dakikalarda tempo düştü.

20'Gol geçersiz sayıldı! Sağdan Rossi'nin ortasından savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Zajc'ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Gol, VAR incelemesi sonucu Rossi'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

19'Göztepe gole çok yaklaştı! Sağdan Soner'in arka direğe ortasında uygun durumda bulunan Moubandje'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

18'Fenerbahçe etkili geldi! Sağdan Crespo'nun ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'un vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10'Hızlı gelişen Göztepe atağında Ferdi'den sıyrılan Halil'in sağdan ortasında top doğrudan dışarı gitti.

5'Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle öne geçti! Sağdan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Serdar Aziz

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo.