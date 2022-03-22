Doğru ikiliyi buldu Fenerbahçe'yi uçurdu!

Süper Lig’de son 6 maçın 5’ini kazanan ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, takımını sabırla bu noktaya getirdi. Takımın fizik gücü ve buna bağlı olarak ‘koşu mesafeleri’ son maçlarda ciddi bir şekilde ön plana çıktı. Kartal, göreve soyunduğu andan itibaren çok koşan ve tempolu bir takım oluşturma hedefine adım adım ilerledi. Geldiği günlerde fiziksel olarak geride bir takım bulan tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak bu konuya eğildi.

Bu geçiş sürecinde sadece bir galibiyet alabilen Kartal’lı Fenerbahçe, fiziksel olarak güçlendikçe koşu mesafelerinde artış başladı, takımın temposu arttıkça 3 puanlar seri olarak geldi. Vitor Pereira döneminde 112-114 kilometre arasında koşan takım sürekli artışa geçti, İsmail Kartal döneminde 120 hatta 125 kilometre seviyeleri görüldü. Takımın ortalama koşu mesafesi 119 kilometre seviyesinde sabitlendi, bilhassa orta saha gelişti.

Takımın fizik gücü arttıkça ideal 11 kuruldu ve istikrar sağlandı. Orta sahada Crespo-Zajc ikilisiyle oluşan ideal ikili takımın başarısına doğrudan etki etti.

12 kilometre ortalama

Son 5 lig maçında yan yana oynayan Crespo-Zajc ikilisinin ortalama koşu mesafesi 24 kilometreyi aştı. İki oyuncu bireysel olarak son 5 maçta ortalama 12 kilometre koşu mesafesi tutturdu. Hatta Crespo takımın 10 kişi kaldığı Trabzonspor maçında tek başına 13 kilometreyi geçti.

Zajc fark yaratıyor

Miha Zajc sezon başındaki başarılı performansına İsmail Kartal yönetiminde de ulaştı. Sloven yıldız, İsmail Kartal’ın vazgeçilmezlerinden olurken özellikle yakalanan seride adından söz ettirdi. Son 5 lig maçında 2 gol 1 asistle oynayan 27 yaşındaki orta saha, Crespo ile de başarılı bir uyum yakaladı. Zajc sezon genelinde de 26 lig maçında 6 gol 2 asistle oynadı.

Crespo büyüledi

2-1 kazanılan Konyaspor maçında orta sahada Crespo’nun mücadelesi ve rakamları herkesi büyüledi. Portekizli orta saha 90 dakika boyunca 1 asist, 3 kilit pas, 5 top çalma, yüzde 96.2 pas isabeti, 3 isabetli uzun pas, 4 başarılı dripling, 10 ikili mücadele kazanma, 1 hava topu kazanma ve 5 pas arası yaptı.

Her maç artıyor

İsmail Kartal’ın göreve başladığından bu yana koşu mesafelerinde yaşanan gelişme gözlerden kaçmıyor. Sarı-lacivertliler özellikle son 6 haftalık süreçte dikkat çeken verilere ulaştı. 2-1 kazanılan Giresunspor deplasmanında 120 kilometre ve yine 2-1 galip gelinen Kasımpaşa mücadelesinde 124 kilometre bu sezonun en yüksek rakamları oldu.

Benzer şekilde Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag maçlarında da 120 kilometrelik ortalama tutturuldu. 1-1 biten Trabzonspor maçında da yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan takım 113 kilometre koşmuştu. (Skorer)







