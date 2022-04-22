Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'Sol kanattan ceza sahasına giren Rossi son çizgiye indi. Rossi'nin içeri ortaladığı top, Eren'in müdahalesiyle kornere çıktı.
11'Mert Hakan'a faul yapan Sabo sarı kart gördü.Sarı Kart - Erik Sabo
9'GOL! Rossi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Gol - Diego Rossi
5'Rossi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü.
1'Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Crepso'ya faul yapan Baiano, pozisyonun devamın gösterdiği sert tepkiler ve Min-Jae'ye yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gördü.Kırmızı Kart - Fabrício Baiano
İLK 11'LER!
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.