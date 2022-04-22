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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

22.04.2022 - 19:36 |
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

14'Sol kanattan ceza sahasına giren Rossi son çizgiye indi. Rossi'nin içeri ortaladığı top, Eren'in müdahalesiyle kornere çıktı.

11'Mert Hakan'a faul yapan Sabo sarı kart gördü.Sarı Kart - Erik Sabo

9'GOL! Rossi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Gol - Diego Rossi

5'Rossi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü.

1'Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Crepso'ya faul yapan Baiano, pozisyonun devamın gösterdiği sert tepkiler ve Min-Jae'ye yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gördü.Kırmızı Kart - Fabrício Baiano

İLK 11'LER!

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

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