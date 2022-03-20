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FenerbahçeBarcelona'dan bomba Arda Güler hamlesi! Harekete geçtiler, Fenerbahçe'ye...
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Barcelona'dan bomba Arda Güler hamlesi! Harekete geçtiler, Fenerbahçe'ye...

Barcelona'dan bomba Arda Güler hamlesi. Son dakika açıklaması geldi. Son dönemde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'e dünya devi talip oldu. Fenerbahçe'nin yeni sözleşmesini uzattığı genç oyuncu için Barcelona devreye girdi. İspanyol basının iddiasına göre Barcelona, Arda Güler'i izlemek için scoutlarını görevlendirdi.

20.03.2022 - 22:49 |
Barcelona'dan bomba Arda Güler hamlesi! Harekete geçtiler, Fenerbahçe'ye...

Barcelona, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'i gözüne kestirdi. Barcelona Başkanı Laporta'nın talimatıyla Katalanlar, Fenerbahçeli Arda Güler için scoutlarını görevlendirildi.

Galatasaray ile oynanan Avrupa Ligi maçı sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye, Arda Güler sorusu yöneltilmişti. Xavi ise, "Tanımıyorum" yanıtını vermişti. Ancak İspanyol basını, Başkan Laporta'nın, genç yetenek için scoutlar görevlendirdiğini yazdı.

17 yaşındaki futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek. İspanyollar, "Laporta, gözünü Fenerbahçe'de doğan yeni "Türk Mücevheri'nden ayırmıyor" başlığını attı.

Sezon sonuna kadar bütün maç kasetlerinin toplanacağı belirtildi. Xavi'nin, Arda'yı inceledikten sonra onay vermesi halinde resmi teklif yapılabileceği kaydedildi.

İspanyollar, Arda'nın mukavele yenilemesine rağmen sözleşmesi bitmeden satılacağını da iddia etti. (Akşam)

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