Ali Koç transfer yapmadı sakatlıklar İsmail Kartal'ın belini büktü

Fenerbahçe’de transfersiz geçen devre arası, tüm hesapları şaşırttı. Teknik direktör İsmail Kartal, devre arası iki bölgeye transfer istemişti. Kartal, sol bekte sadece Novak’ın olması sebebiyle bu bölgeye mutlaka bir transferin şart olduğunu ifade etti. Kartal ayrıca 3 kulvarda olacaklarını da düşünerek forvet takviyesi de istemişti. Hatta Serdar Dursun ve Berisha’dan daha iyi bir golcü olması planlandı.

Sol bek transferinde de Konan’a imza attırma noktasına gelinse de, menajerinin istediği yüksek imza parası buna engel oldu. Golcü için de yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Bu takviyeler olmadığı gibi sarı-lacivertliler bu bölgedeki mevcut isimleri de kaybetti. Önce sol bekte Novak sakatlandı, ardından forvette Serdar Dursun’un elmacık kemiği kırıldı

Serdar’ın Slavia Prag maçına yetişeceği söylense de, maskeyle sahaya çıkacak olması ve hava toplarında yüzde 100 verim sağlamayacağı düşüncesi bile sarı-lacivertlileri tedirgin etti.

Berisha formsuz

Novak’ın sakatlığı devam ederken, Serdar Dursun sakatlığı da performansını etkileyebilecek. İsmail Kartal sol bekteki sorunu Ferdi Kadıoğlu ile çözüyor. Aslında Ferdi’yi hücumda kanatlarda düşünen Kartal, bu planını şimdilik askıya aldı.Deneyimli çalıştırıcı, Serdar Dursun’un yetişeceği söylense de, ileri uçta formsuz olan Berisha’yı öncelik olarak düşünüyor. Forvete Valencia’nın çekilmesi durumunda ise kanatlar zayıflaması da ayrı bir handikap olarak görülüyor. (Skorer)







