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Süper LigCüneyt Çakır geri döndü! Haftanın hakemleri açıklandı
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Cüneyt Çakır geri döndü! Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bırakılan Cüneyt Çakır haftalar sonra yeniden göreve aldı. Tecrübeli hakem, Antalyaspor - Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig2de yeniden düdük çalacak.

21.04.2022 - 22:23 |
Cüneyt Çakır geri döndü! Haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 8 Mart tarihinde Ferhat Gündoğdu ve ekibi tarafından liste dışı bırakılan Cüneyt Çakır göreve geri döndü. Cüneyt Çakır'ın Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasındaki Fraport Tav Antalyaspor - Yukatel Kayserispor mücadelesinde düdük çalacağı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler

23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi
20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bırakılan hakemlerden Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu'na ise Spor Toto 1. Lig'de görev verildi.

Tuzlaspor - Adanaspor müsabakasında Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı vurgulandı. Yılport Samsunspor - Altınordu mücadelesinde de Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev alacağı belirtildi.

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