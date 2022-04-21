Cüneyt Çakır geri döndü! Haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 8 Mart tarihinde Ferhat Gündoğdu ve ekibi tarafından liste dışı bırakılan Cüneyt Çakır göreve geri döndü. Cüneyt Çakır'ın Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasındaki Fraport Tav Antalyaspor - Yukatel Kayserispor mücadelesinde düdük çalacağı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler

23 Nisan Cumartesi

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi

20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bırakılan hakemlerden Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu'na ise Spor Toto 1. Lig'de görev verildi.

Tuzlaspor - Adanaspor müsabakasında Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı vurgulandı. Yılport Samsunspor - Altınordu mücadelesinde de Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev alacağı belirtildi.