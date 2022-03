Valerien Ismael 'felsefem yüksek tempo' dedi Ahmet Nur Çebi Karaveli hakkında bombayı patlattı

Teknik direktör Valerien Ismael'in sözleri

Başkana ve Ceyhun Bey'e bana gösterdikleri güven, inanç için teşekkür ederim. Bu beni çok etkiledi. Şu an çok gururluyum. Türkiye'nin hatta Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim. Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici.

BEŞİKTAŞ İLE ARAMIZDA BAĞLANTI VAR

Ayrıca bu kulüple, benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir teknik adam böyle düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız.

Beşiktaş'ın çok yüksek ve çok ateşli, tutkulu taraftar kitlesi var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz. 8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Bu iki ayda kimlerle devam edebiliriz, kimlerle iyi bir oyun kurabileceğimizi göreceğiz.

Ceyhun Bey'in de söylediği gibi, altyapı konusu çok önemli. Genç oyuncular için analiz yapacağız. Kriterleri karşılayan oyuncunun yaşı hiç önemli değil. 17 yaşındaysa, kriterleri karşılıyorsa, oynama şansı bulacak.

"OYUN FELSEFEM YÜKSEK TEMPOLU"

Oyun felsefem, yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek enerji gerekiyor. Bu yüksek enerjiyi rakibe hissettirmelisiniz. İç sahada taraftara hissettirmelisiniz. Rakibe fiziksel üstünlük kurmalısınız. Teknik kalite de gerekiyor. En önemli noktalardan biri de Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmelisiniz. Bunları yapabilmek için oyuncularla zaman geçirmem gerekiyor. Ligi ve oyuncu grubunu tanımam için şu an gelmem oldukça doğru.

Üç yıldır çalıştırdığım takımlara 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üstünde bir deneyimden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri ve İngiltere'de Premier Lig ekiplerine karşı böyle oynadık.

"TARAFTARA SÖZ; BÖYLE BİRİNİ GÖRECEKLER"

Taraftara şunun sözünü veriyorum; kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik adam görecek. Futbolda her maçı kazanmanın garantisi yok ama kazanmak için her şeyi yapan bir antrenör ekibi olacak.

Kadro ile ilgili Ceyhun Bey ile çok fazla konuştuk. Kimlerle devam edeceğimize karar vereceğiz. Oyun planına uygun oyuncuları tespit edeceğiz.

Bir teknik direktörün en önemli rolü, oyuncuyu geliştirmektir. Bazı oyuncuların seviyelerini keşfetmeye çalışacağız. Bir oyuncu değerdir ve performansını yukarı çekmek için uğraşmalısınız. Belki şu anda çok konuşulmayan oyuncular vardır, bunları keşfetmeye çalışacağız. Çalıştığım kulüplerde 3-4 gencin kariyerine etki ettim ve şu anda çok iyi yerlerdeler.

Trabzonspor maçından korkmuyorum, bir şans olarak görüyorum. Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözleri

Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir teknik adam olacağına inandık ve davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz.

Geçen sene en zor şartlarda 3 tane kupa alarak süreci taçlandırdık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi mevcuttu. Elimiz rahatlayacak, birçok kontrat bitecek. Yeni süreci kendimiz yaplandıracağız. Camiamız, Valerien Ismael'in çok kıymetli olacağını görecek. Bu bir plan ve projedir. Sergen hoca, Önder hoca ve Ismael hoca ile devam eden bir süreç olacak. Bu süreç uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bir bayrak yarışı olacak. Öz kaynağa yönelecek, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol seyrettiren, koşan takım yaratan hocalar Beşiktaş'ta görev alacaktır.

"ÖNDER HOCA GÖREVİ BIRAKMAK İSTEDİ"

Önder hocaya çok teşekkür ederim. Sergen hocadan sonra görevi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi. Hocamız, Beşiktaş'ın menfaatleri için görevi bırakmak istedi. Sergen hoca da Beşiktaş'ın önünü açabilmek için görevini bıraktı. İkisi de kendilerini Beşiktaş'ın çok önünde gördüklerini gösterdiler.

Valerien Ismael bir çalışma ürünüdür ve verilen karar, yönetim kurulu kararıdır. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazan önderliğinde çalışma yapıldı ve sonrasında karar verildi. Emeği olanlara teşekkür ederim. Valerien Ismael'den umutluyuz ve ümitliyiz. Her zaman desteğimizi hissedecek.

"ÖNDER HOCA BİZİMLEDİR, DEVAM EDECEKTİR"

Önder hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karavel bizimledir. Çok katkı verdi ve vermeye devam edecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz.

"TARAFTAR SEVERSE YAKIŞAN BİR İSİM BULUR!"

"Terminatör benzetmesi yapılıyor, Beşiktaş Terminatör'ünü buldu mu?"

- Beşiktaş taraftar hocasını severse, ona yakışan ismi bulur. taraftar Terminatör diyorsa, hoca da kabul ederse sorun yok.

Valerien Ismael dördüncü hocam değil. Önder Karaveli zaten benim hocam değildi. Abdullah Avcı ile sözleşmeyi ben imzalamadım. Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladım. Abdullah Avcı, Türkiye içinde önemli bir hocadır ama benim hocam değildir, ben getirmedim. Sergen Yalçın'dan sonra ikinci hocam Ismael'dir. Önder Hoca zaten buradaydı.

"BEN HİÇ HOCA GÖNDERMEDİM, ONLAR BIRAKTI"

Sergen Hoca'nın arkasında durdum, 'Gitmem gerekiyor' diyene kadar. Israr da ettim. Önder Karaveli'nin de arkasında durdum. Aynı şeyi Abdullah Avcı'ya da söyledim. Ben teknik adam göndermedim, gidenler oldu. Valerien Ismael kontrat süresince devam edecektir. Hocayı sonuna kadar koruyacağım. Kurumsal olmaya çok önemli görüyorum. Meşhur hocalar getiren bir başkan olmadım. Beşiktaş'ın geleceğine katkı verecek hocalarla yürümeyi seçtim.

Beşiktaş'a pahalıya gelebilecek olan hiçbir şeyi yapmayacağım. Sevgili hocamızın da bir önceki takımına bonservisle gittiğini biliyoruz. Her zamanki gibi bonservissiz teknik adam ve oyuncu getirmeye devam edeceğim.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleri

Yeni dönem hayırlı olsun. Birkaç ay önce burada bir projeden bahsettik. Zaman zaman bayrak değişimleri olacak. Önemli olan projenin devam etmesi. Çalışmalarımız neticesinde bir takım hocalar ile görüştük. Görevim opsiyonları en kapsamlı şekilde yönetime sunabilmek. Kriterlerimizi belliydi, detaylı görüşmeler yaptık. Kısa vadede değil, orta ve uzun vadede müthiş başarılara ulaşabilecek bir Beşiktaş hayalimiz var. Doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu sene daha yukarı çıkacağız ve seneye de şampiyonluk için mücadele edeceğiz.

Valerien Ismael, gençlere önem veriyor ve iyi gençlerimiz olduğunu biliyor. Sayın başkanımızın bu kararından dolayı memnuniyet duyuyorum.