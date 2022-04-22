Lecce'de yapamayan Güven'e Fransa'dan dev talip

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon son unda bitecek olan genç yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı için bu kez de Fransız ekibinin devreye girdiği öğrenildi.

2018 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen Güven Yalçın sözleşme uzatma konusunda kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadı… Fransa Ligue 1 ekibi Nice, 23 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için harekete geçti.

Nice yetkililerinin, Güven Yalçın'ın menajeri ile temas kurduğu ve görüşmelerin şimdilik olumlu ilerlediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güven Yalçın, 30 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 3 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun bu sezon Süper Lig'de 90 dakikayı tamamladığı bir maç bulunmuyor.

Bilindiği gibi Güven Yalçın 2021 yılında İtalyan ekibi Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

Güncel piyasa değeri 3.1 milyon Euro olan genç forvet, 2018 yılında Bayer Leverkusen U19 takımından 150 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Fransız ekibi Nice, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ü de transfer etmek istiyor. Sezon sonunda iki Türk yıldız Nice'in yolunu tutabilir.







