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BeşiktaşCeyhun Kazancı onun için 'yatarak para kazanacak bir karakter değil' demişti! 5 milyon euro'luk teklif
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Ceyhun Kazancı onun için 'yatarak para kazanacak bir karakter değil' demişti! 5 milyon euro'luk teklif

Katar takımlarından Al Saad Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızlarından Alex Teixeira için 3 milyon euro, Josef de Souza içinse 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

20.04.2022 - 09:02 |
Ceyhun Kazancı onun için 'yatarak para kazanacak bir karakter değil' demişti! 5 milyon euro'luk teklif

Kara Kartal’ın sezon başında kadrosuna kattığı marka transferler arasında yer alan Alex Teixeira, büyük beklentiyle katıldığı takımda beklenen performansı sergileyememişti.

Gözden düştü

Hücum hattında Anderson Talisca etkisi göstermesi beklenen Sambacı, yaşadığı sakatlıklar ve Kovid-19 süreci gibi durumların da etkisiyle verimli olamadı. Bu sezon 29 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki futbolcu, son karşılaşmalara ilk 11’de çıksa da her geçen gün gözden düşen bir görüntü ortaya koydu.

Alex'e 3, Beşiktaş'a 5 milyon euro

Fanatik'in haberine göre; bu durumun ardından tecrübeli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Beşiktaş Yönetimi’ne ilk öneri Katar Ligi ekibi Al Sadd’dan geldi. Liginde lider konumda bulunan kulüp, Alex için Kartal’a 3 milyon Euro bonservis, oyuncuya da 5 milyon Euro maaş teklif etti.

Mevcut maaşı 3.2 milyon Euro

Beşiktaş’a yıllık maliyeti 3.2 milyon Euro olan futbolcunun kontratından çıkma ve ekstra olarak 3 milyon Euro da gelir elde etme fırsatı elde eden yönetim, teklife olumlu yaklaştı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların son aşamada olduğu belirtilirken lig bitimine doğru transferin tamamlanması bekleniyor.

Ceyhun Kazancı onun için yatarak para kazanacak bir karakter değil demişti 5 milyon euroluk teklif

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