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Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyordu

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida, siyah beyazlı yönetimle masaya oturdu ve yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

21.02.2022 - 08:59 |
Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! Sözleşmesi bitiyordu

Siyah- Beyazlılar’daki 3.5 milyon Euro’luk maaşıyla, 4.2 milyon Euro’luk ücretiyle Adem Ljajic’in ardından en çok kazanan ikinci isim konumunda bulunan Domagoj Vida, önceki gün Altay filelerine attığı golle Beşiktaş ’a zaferi getirmişti.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperle ilk etapta yola devam etmeme kararı alan yönetimin, oyuncunun son haftalardaki çıkışından dolayı fikrini değiştirdiği belirtildi. İdarecilerin, 1.5 milyon Euro seviyesine inmesi halinde futbolcuyla 1 artı bir yıllık anlaşma yapmaya olumlu baktığı ifade edildi. Ailesiyle birlikte İstanbul’daki yaşamından memnun olan Vida’nın da menajeri aracılığıyla kulüple pazarlıklarına devam ettiği kaydedildi.

Domagoj Vida, Altay maçında attığı golle Kartal’a galibiyeti getirdi. Beşiktaş, bu zamana kadar Vida’nın gol attığı 15 maçta da kaybetmeyerek 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Beşiktaşta flaş Vida gelişmesi Sözleşmesi bitiyordu

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