Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti

Transfer çalışmalarında santrfor ile stoper transferine çok önem veren Beşiktaş Yönetimi, golcü listesinin başında Sörloth’u tutarken, Adam Buksa’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha sıra dışı planları da gündeme almayı düşünüyor.

Sörtloth’un menajeriyle bir süredir görüşen siyah-beyazlı yönetim, maddi engelleri aşma konusunda çok zorlanıyor. Sörloth transferi ile birlikte Adam Buksa için ABD’de MLS ligi yetkilileriyle temas kuran fakat yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu ismi listenin dibine yollayan yönetim, Batshuayi seçeneğini de ciddi ciddi düşünmeye başladı.

Girdiği pozisyonların çoğundan eli boş döndüğü için Türkiye’de çok konuşulan Belçikalı golcü ile yeniden anlaşma seçeneğinin de artık ciddi bir şekilde konuşulabileceği öğrenildi. Eğer Sörloth’da önümüzdeki günlerde olumsuz yol alınması halinde böyle bir senaryoyu gündeme bile getirmeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, her türlü kötü olasılığı göz önünde tutarak, Batshuayi’ye tamamen sırtını dönmeyecek. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi’nin, Kasımpaşa’da kiralık forma giyen Muleka’nın durumunu da yakından takip ettiği bildirildi.