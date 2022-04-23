FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşBeşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti
ABONE OL

Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti

Adam Buksa ve Sörtloth'la yakından ilgilenen Beşiktaş eğer bu forvetlerin işini bitiremezse Batshuayi ile yeniden anlaşabilir.

23.04.2022 - 07:16 |
Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti

Transfer çalışmalarında santrfor ile stoper transferine çok önem veren Beşiktaş Yönetimi, golcü listesinin başında Sörloth’u tutarken, Adam Buksa’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle daha sıra dışı planları da gündeme almayı düşünüyor.

Sörtloth’un menajeriyle bir süredir görüşen siyah-beyazlı yönetim, maddi engelleri aşma konusunda çok zorlanıyor. Sörloth transferi ile birlikte Adam Buksa için ABD’de MLS ligi yetkilileriyle temas kuran fakat yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu ismi listenin dibine yollayan yönetim, Batshuayi seçeneğini de ciddi ciddi düşünmeye başladı.

Girdiği pozisyonların çoğundan eli boş döndüğü için Türkiye’de çok konuşulan Belçikalı golcü ile yeniden anlaşma seçeneğinin de artık ciddi bir şekilde konuşulabileceği öğrenildi. Eğer Sörloth’da önümüzdeki günlerde olumsuz yol alınması halinde böyle bir senaryoyu gündeme bile getirmeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, her türlü kötü olasılığı göz önünde tutarak, Batshuayi’ye tamamen sırtını dönmeyecek. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi’nin, Kasımpaşa’da kiralık forma giyen Muleka’nın durumunu da yakından takip ettiği bildirildi.

SON DAKİKA
  1. Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi
    Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi
  2. Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti
    Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti
  3. beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri
    beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri
  4. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması
    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması
  5. Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
    Transfer edilirken Aziz Yıldırım dalga geçmişti! Rize'de şov yaptı F.Bahçe tarihine adını yazdırdı
  6. Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçında inanılmaz pozisyon! Daha 35.saniyede kırmızı çıktı
    Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçında inanılmaz pozisyon! Daha 35.saniyede kırmızı çıktı
  7. Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti
    Ve Ozan Tufan bombası patladı! 3 yıllık anlaşma! Yeni takımı şok etti
  8. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
  9. 'Cumhurbaşkanımıza ilettik küme düşme kaldırılsın'
    'Cumhurbaşkanımıza ilettik küme düşme kaldırılsın'
  10. Menajerinden Anthony Nwakaeme açıklaması! 'Fenerbahçe...'
    Menajerinden Anthony Nwakaeme açıklaması! 'Fenerbahçe...'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi

Nazar değdi! Fenerbahçe'de Miguel Crespo depremi

Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti

Beşiktaş'ta flaş Batshuayi gelişmesi! Yönetim çark etti

beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri

beIN Sports yayınladı! İşte Arda Güler'in göz kamaştıran istatistikleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Sıradaki Haber