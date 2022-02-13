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BeşiktaşBeşiktaş'ta 2 imza birden! İç transferde önemli hamle
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta 2 imza birden! İç transferde önemli hamle
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Beşiktaş'ta 2 imza birden! İç transferde önemli hamle

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vida ve Larin'le bir kez daha masaya oturacak.

13.02.2022 - 10:08 |
Beşiktaş'ta 2 imza birden! İç transferde önemli hamle

Beşiktaş'ta 3.5 milyon euroluk maaşıyla kadro dışı konumda bulunan Adem Ljajic’in (4.2 milyon Euro) ardından en yüksek ücret alan futbolcu konumunda bulunan Domagoj Vida, yeni kontrat görüşmeleri konusunda önemli bir adım attı. Beşiktaş Yönetimi’nin sezon sonunda bitecek olan kontratını yüksek maaşı sebebiyle uzatmaya olumlu bakmadığı Hırvat stoper, bu konudaki negatif havayı bozmak için kulüple temas kurdu. İdarecilerin yeni sözleşme içim maksimum 1.5 milyon euroluk maaşa çıkma kararı aldığı Vida’nın, menajeri aracılığıyla pazarlıklara hazır olduğunu ilettiği belirtildi. İlk etapta 2.5 milyon euroluk maaş talebi bulunan Hırvat stoper ve menajeriyle Adana Demirspor karşılaşması sonrası masaya oturulacak.

Larin karar değiştirdi

Vida gibi Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin de yeni kontrat konusunda geri adım atmıştı. Kulüpten 1.7 milyon euro kazanan ve yönetimin 1 milyon 750 bin euroluk teklifini, ‘2.5 milyon euro istiyorum’ diyerek reddeden Kanadalı futbolcu da menajeri aracılığıyla kulüp arayıp bu miktarı karşılaşan bir ekip bulamaması sonrasında karar değiştirmişti. Yönetim, ısrarcı tutumundan vazgeçen Larin’le de Adana Demirspor maçı sonrasında görüşecek.

Beşiktaşta 2 imza birden İç transferde önemli hamle

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