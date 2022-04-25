Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Bir sonraki satıştan...

Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi. Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörloth için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini yapacağı belirlendi.

Takvim'in haberine göre; yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Alman kulübünün kesin olarak satış kararı aldığı ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi. 2019-20 sezonunda Trabzon formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Sörloth, Real Sociedad formasıyla 39 maçta sadece 6 gol atabildi. Ancak Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçip eski günlerine döneceğini düşünüyor.

Almanya ve İspanya'da aradığını bulamayan Sörloth'un da Beşiktaş'a transfer olmak istediği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Lepizig'le 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







