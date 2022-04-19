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Beşiktaş Koray Günter için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter için görüşmelere başladı.

19.04.2022 - 07:50 |
Beşiktaş Koray Günter için görüşmelere başladı

Gelecek sezon için stopere yerli takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter için girişimlerini hızlandırdı.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş, Koray Günter transferi için Verona'yla görüşmelere başladı. Oyuncunun bonservis bedeli 1.5-2 milyon euro seviyesinde belirlendi. Beşiktaş bu rakamı geri çekmek istiyor.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol -3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde toplam 25 maça çıkarken 2177 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş Koray Günter için görüşmelere başladı

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