Beşiktaş hafta içinde UEFA'ya gitti! Men cezası...

Beşiktaş yönetimi hafta içinde UEFA'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan'ın yanı sıra kulübün CEO'su Seçil Aygül de UEFA ziyaretinde bulundu. Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığını vekaleten üstlenen UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı da siyah beyazlılar birlikte UEFA'daki görüşmelerde bulundu.

Kamp kadrosu belli oldu



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.



Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.



Borçları düşürme sözü tutmadı



Ancak ortaya konulan hedeflere ulaşılamadı ve Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 600 milyon liraya çıktı. Çebi yönetimi, kulübü 3 milyar seviyesinde borçla devralmıştı. Ancak yönetim kulübü devraldığında yaptığı mali değerlendirmede geçmişten kaynaklanan borçların faiz yükü nedeniyle yeni bir borçlanma yapılması dahi 2021 sonu itibarıyla sonunda borçların 4 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.



Men cezası söz konusu değil



Beşiktaş yönetimi UEFA'da borçlara dair yaptığı savunmada pandemi koşullarının maç günü hasılatları üzerindeki olumsuz etkisi ve döviz kurundaki çok büyük sıçramayı dile getirdi. Geçmiş dönemden devam eden ve ayrılmak istemeyen yüksek kontratların da borcu üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Siyah beyazlıların yaptığı savunmanın genel olarak etkili olduğu ve Avrupa'dan men gibi ağır bir cezanın gelmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan açıklama



Siyah-beyazlı kulüpten ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile UEFA yetkililerini, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti. Ziyarette, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de yer aldılar."







