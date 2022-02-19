Beşiktaş: 1 - Altay: 0

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Altay'ı ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltirken Altay, 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

MAÇTAN DAKİKALAR

90'İbrahim'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında Paixao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

90'+4! Karşılaşmanın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

90'Teixeira yerini Can'a bıraktı.Alex Teixeira - Can Bozdogan

86'Paixao'ya faul yapan Welinton sarı kart gördü.Sarı Kart - Welinton

85'Güven'in araya pasında savunma arkasına sarkan Teixeira, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Alex Teixeira

84'Savunma arkasına sarkan Teixeira, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

83'Maça devam edemeyen Umut yerini Montero'ya bıraktı.Umut Meras - Francisco Montero

81'Bamba sol kanattan içeri girdi ve topu kale önüne kesti. Welinton kale önünde topu uzaklaştırdı.

78'Bu dakikalarda Altay kendi yarı sahasında top çeviriyor.

75'Poko, Zeki'nin yerine oyunda.Zeki Yildirim - Andre Poko

i75'Pinares yerini Bamba'ya bıraktı.César Pinares - Daouda Bamba

74'Ghezzal'in sağ kanattan ortasında arka direkte Teixeira'nın vuruşunda top, Lis'de kaldı.

72'Ceza sahasında oluşan karambolde Teixeira'nın vuruşunda da top direkten döndü.

72'Ghezzal'in sol kanattan ortasında ön direkte Kenan'ın vuruşunda top direkten döndü.

67'Necip yerini Atiba'ya bıraktı.Necip Uysal - Atiba Hutchinson

64'GOL! Vida, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Domagoj Vida

63'Vida ve Pinares arasında yaşanan gerginlik sonrası Vida, sarı kart gördü.Sarı Kart - Domagoj Vida

60'Deniz yerini Paixao'ya bıraktı.Deniz Kadah - Marco Paixão

59'Umut, Kappel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Umut Meras

58'Kerem yine sağ kanattan ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

56'Kerem'in sağ kanattan ortasında top, Lis'de kaldı.

54'Kerem'in sağ kanattan ortasında arka direkte Kenan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem golden önce Kenan'ın Cebrail'le yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Sayılmayan Gol - Kenan Karaman

52'Necip'in savunma arkasına gönderdiği topa Teixeira yetişemedi ve top, kaleci Lis'de kaldı.

49'Kazımcan sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışarı çıktı.

47'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Güven'in dar açıdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

46'Altay'da Özgür ikinci yarıda yerini Rodriguez'e bıraktı.Özgür Özkaya - Martín Rodríguez

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Güven'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45'+2! İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

40'Umut'un ceza sahası sol çizgisinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

38'Sakatlık geçiren Umut, tedavisi saha kenarında tamamlandıktan sonra yeniden oyuna döndü.

34'Beşiktaş, Altay yarı sahasında seri paslaşmalarla pozisyon bulmaya çalışıyor.

31'Kenan'ın pasında ceza sahasına giren Teixeira, ceza sahasının solundan kaleyi yokladı. Lis'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

30'Umut sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

25'Pinares'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında Umut göğsüyle yumuşattığı topu Ersin'e kazandırdı.

23'Kenan'ın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top, kaleci Lis'de kaldı.

19'Kenan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Teixeira'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

16'Güven'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıtı.

12'Hızlı atağa çıkan Altay'da Kappel sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kappel'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Ersin, topu kornere çeldi.

11'Güven sağ kanattan içeri ortaladı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırdı.

7'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

3'Ceza sahasının solunda topla buluşan Necip'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, İbrahim, Özgür, Thaciano, Zeki, Pinares, Kazımcan, Kappel, Deniz.