FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
BeşiktaşBedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
ABONE OL

Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Adam Buksa'yı bonservis ödemeden renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş yöneticileri gerçeği görünce Polonyalı yıldızdan vazgeçtiler.

22.04.2022 - 07:58 |
Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!

Yeni sezon için golcü transferinde hata yapmak istemeyen hatta bir yerine iki santrfor almayı planlayan Beşiktaş, Adam Buksa’da ABD kriterlerine takıldı. New England forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı golcüyü en kısa sürede kadroya katmayı planlayan siyah-beyazlılar, MLS yönetiminin bonservis talebi nedeniyle geri adım attı. 31 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek Buksa’yı cazip bir bedelle transfer etmek isteyen yönetimin bu planını gerçekleştirmesinin zor olduğu aktarıldı.

Yönetim formül arıyor

Daha önce Cyle Larin’de aynı krizi yaşayan ve mahkemelere gitmek yerine 1.8 milyon dolar bonservis bedeli ödeyerek 2018’de Kanadalı golcüyü Orlando City’den transfer eden Beşiktaş, Buksa’da da aynı sorunla karşılaştı. Yedi ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya 10 milyon doların üzerinde bir bonservis ödemeyi göze almayan siyah-beyazlıların formül aradığı ifade edildi. Kartal’ın MLS kurallarına göre kontratı bittikten sonra bile Buksa’yı bedelsiz transfer etme hakkı bulunmuyor.

27 golü var

New England’a 2 yıl önce Pogon’dan 4.2 milyon dolar karşılığında transfer olan Adam Buksa, ABD’de 67 resmi maça çıkarken 27 gol, 7 asiste imza attı. Milli takım formasıyla ise 7 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Sörloth liste başı

Beşiktaş golcü transferinde Alexander Sörloth’u listesinin ilk sırasına yazdı. Siyah-beyazlılar, Adam Buksa’da yaşanan sorun nedeniyle Real Sociedad’da kiralık oynayan Norveçli futbolcu için başlatılan girişimleri hızlandırdı.Real Sociedad’ın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Sörloth konusunda Beşiktaş’ın önü açılacak. Siyah-beyazlılar iki yıl önce Trabzonspor formasıyla Türkiye’de gol krallığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncu için kulübü RB Leipzig’e resmi teklif yapacak. (Skorer)

Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar

    SON DAKİKA
    1. G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
      G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı
    2. Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
      Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'
    3. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    4. Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı
      Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı
    5. İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
      İşte Valerien İsmael'in üzerini çizdiği ilk yıldız!
    6. Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
      Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!
    7. Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
      Vitor Pereira bela oldu! Çebi ve Ali Koç'u şok eden transfer listesi ortaya çıktı
    8. SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
      SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
    9. Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes
      Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes
    10. Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!
      Mike Tyson hayranını uçakta öldüresiye dövdü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

    G.Saray'da 4 yılda 15 m.euro kazandı Başakşehir'e bedavaya imza atmak için yola çıktı

    Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

    Fenerbahçe'de 4 ayrılık ve Joachim Löw depremi! 'Kendinize kulüp bulun'

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı

    Ne Koç ikna edebilmişti ne Emre Belözoğlu! F.Bahçe'den ayrıldı Arda Güler'i 30 m.euro yaptı

    Sıradaki Haber