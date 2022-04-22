Bedavaya alırız dediler 10 milyon dolarlık bonservisle karşılaştılar!

Yeni sezon için golcü transferinde hata yapmak istemeyen hatta bir yerine iki santrfor almayı planlayan Beşiktaş, Adam Buksa’da ABD kriterlerine takıldı. New England forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı golcüyü en kısa sürede kadroya katmayı planlayan siyah-beyazlılar, MLS yönetiminin bonservis talebi nedeniyle geri adım attı. 31 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek Buksa’yı cazip bir bedelle transfer etmek isteyen yönetimin bu planını gerçekleştirmesinin zor olduğu aktarıldı.

Yönetim formül arıyor

Daha önce Cyle Larin’de aynı krizi yaşayan ve mahkemelere gitmek yerine 1.8 milyon dolar bonservis bedeli ödeyerek 2018’de Kanadalı golcüyü Orlando City’den transfer eden Beşiktaş, Buksa’da da aynı sorunla karşılaştı. Yedi ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya 10 milyon doların üzerinde bir bonservis ödemeyi göze almayan siyah-beyazlıların formül aradığı ifade edildi. Kartal’ın MLS kurallarına göre kontratı bittikten sonra bile Buksa’yı bedelsiz transfer etme hakkı bulunmuyor.

27 golü var

New England’a 2 yıl önce Pogon’dan 4.2 milyon dolar karşılığında transfer olan Adam Buksa, ABD’de 67 resmi maça çıkarken 27 gol, 7 asiste imza attı. Milli takım formasıyla ise 7 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Sörloth liste başı

Beşiktaş golcü transferinde Alexander Sörloth’u listesinin ilk sırasına yazdı. Siyah-beyazlılar, Adam Buksa’da yaşanan sorun nedeniyle Real Sociedad’da kiralık oynayan Norveçli futbolcu için başlatılan girişimleri hızlandırdı.Real Sociedad’ın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Sörloth konusunda Beşiktaş’ın önü açılacak. Siyah-beyazlılar iki yıl önce Trabzonspor formasıyla Türkiye’de gol krallığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncu için kulübü RB Leipzig’e resmi teklif yapacak. (Skorer)







