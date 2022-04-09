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BeşiktaşAlanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta tam 5 eksik
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Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta tam 5 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

09.04.2022 - 08:34 |
Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta tam 5 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlığı bulunan Mert Günok'un yanı sıra geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Cyle Larin yer almadı.

Öte yandan herhangi bir sakatlık haberi bildirilmeyen Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kadroda kendi yer bulamadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaşta tam 5 eksik


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