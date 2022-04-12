39 yaşındaki Atiba'dan yeni sözleşme açıklaması

Beşiktaş’ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili konuştu. Kanadalı oyuncu, futbola devam edecek enerjisi olduğunu söyledi.

Atiba "Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermedim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz görüşmedim. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Atiba'nın Beşiktaş kariyeri



9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba, siyah beyazlı takım ile 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu, 38 asist yaptı.Atiba, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kanada Milli Takımı kaptanlığı yapan Atiba, ülkesinin Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasına katkı sağladı. (NTV Spor)







