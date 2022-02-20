40 dakikada 4 gol! Resmen şov yaptılar

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Anthony Nwakaeme, 36. dakikada Andreas Cornelius ile 39. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Alanyaspor, 67. dakikada Eduardo Wilson ile kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

NWAKAEME, TEK VURUŞLA GOLÜ YAPTI

Alanyaspor, savunmadan pasla çıkmak isterken Trabzonspor baskısıyla karşılaştı. Bordo - mavililerin baskısı sonuç verdi. Ceza sahası içerisinde havalanan topa tek vuruş yapan Nwakaeme golü yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

NWAKAEME YİNE SAHNEDE

Sol kanattan çizgiye inen Puchacz'ın ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Seken topu Nwakaeme tamamladı ve skoru 2-0'a taşıdı.

CORNELIUS, HATAYI AFFETMEDİ

Alanyaspor, savunmadan pasla çıkmak isterken kaleci Marafona'nın vuruşu kısa kaldı. Cornelius, önüne düşen topta önce rakibini çalımladı sonra sol ayağıyla köşeye sert vuruşuyla Trabzonspor'u 3-0 öne geçirdi.

DORUKHAN, KAFAYLA KÖŞEYİ GÖRDÜ

Trabzonspor'da kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top, ceza yayı üzerindeki Siopis'in önüne düştü. Yunan futbolcunun havalandırdığı topta Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu köşeden ağlara gitti ve bordo - mavililer, skoru 4-0'a getirdi.

UĞURCAN ÇAKIR, PENALTIDA DEVLEŞTİ

Alanyaspor, 65. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Wilson Eduardo geçti. 67. dakikada kullanılan penaltıyı Uğurcan Çakır, kendi sağına atlayarak ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermedi.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI

Karşılaşmanın 79. dakikasında Uğurcan Çakır, penaltı pozisyonunda yaşadığı sakatlık sonrası daha fazla devam edemedi ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

NWAKAEME'DEN BİR İLK

Trabzonspor formasıyla Alanyaspor'a karşı 6. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, rakibine karşı ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.