UEFA Rus takımlarını men etti Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi durumu belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tüm Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını yeni bir bildiriye kadar tüm turnuvalardan men etti.

FIFA Konseyi ve UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada "UEFA ve FIFA, Rusya Milli Takımı ile kulüplerini yeni bir bilgilendirmeye kadar men etti" denildi.

Futbol dünyasının tamamen birleştiği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'da etkilenen tüm insanlarla tam bir dayanışma içindeyiz. Her iki başkan da Ukrayna'daki durumun önemli ölçüde ve hızla iyileşmesini, futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barış için bir aracı olmasını umuyor" ifadeleri kullanıldı.



ÜLKE SIRALAMASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HESABI

UEFA’nın güncel tablosunda 19’uncu sırada yer alan Türkiye, 1 sezonda 6 basamak aşağı düştü. Sezonu bu noktada tamamlamamız durumunda sadece 1 takım Şampiyonlar Ligi’ne katılacak, fakat bu takım da eleme usulüyle turnuvada yer alacak.



Diğer bir deyişle, Türkiye şampiyonu; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3’üncü ön eleme turundan dâhil olacak.

Güncel tabloda 19’uncu sırada yer alan Türkiye, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne 1; Konferans’a 3 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne giden takım da eleme usulü ile turnuvaya katılım sağlayacak.

TRABZONSPOR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILABİLECEK Mİ?

61 Saat'te yer alan habere göre Trabzonspor'un gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması için 3 şart gerekiyor.

1. Rusya men edilecek (RUSYA MEN EDİLDİ)

2. - Şampiyonlar Ligi galibi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

3. - Avrupa Ligi galibi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

TRABZONSPOR İÇİN SON DURUM!

Esktra bir karar çıkmazsa Trabzonspor ligi şampiyon tamamlarsa Şampiyonlar Ligi’ne play off turundan başlayacak. Lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

UEFA'nın Rus takımlarıyla ilgili verdiği kararda bir değişikliğe gidilmezse Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi play-off turundan; ligi ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılım sağlayacak.