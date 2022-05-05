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Şampiyonlar LigiReal Madrid, Manchester City'i eledi! Finalde Liverpool'un rakibi oldu
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Real Madrid, Manchester City'i eledi! Finalde Liverpool'un rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş müsabakasında Real Madrid, Manchester City'i konuk etti. İlk maçta rakibine 4-3 yenilen Real Madrid, rövanşta rakibini uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool'un rakibi oldu.

05.05.2022 - 00:43 |
Real Madrid, Manchester City'i eledi! Finalde Liverpool'un rakibi oldu

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakanın normal süresi Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Manchester City'nin 4-3'lük galibiyetinin rövanşında uzatmalara giden maçta rakibini geçen Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool'un rakibi oldu.

Manchester City'nin golünü 73'te Riyad Mahrez kaydetti. Real Madrid'de fileleri 90 ve 90+1'inci dakikalarda Rodrygo ile 95'inci dakikada penaltıdan Karim Benzema fileleri havalandırdı.

DEV FİNAL 28 MAYIS'TA

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY: 3-1

GOLLER: 73' Riyad Mahrez, 90' Rodrygo, 90+1' Rodrygo, 95' Karim Benzema (P)

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

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