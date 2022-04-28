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Şampiyonlar LigiLiverpool, Villarreal'i mağlup etti! Final öncesi avantajı kaptı
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Liverpool, Villarreal'i mağlup etti! Final öncesi avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Villareal'i 2-0 mağlup ederek final bileti için büyük avantaj yakaladı.

28.04.2022 - 00:14 |
Liverpool, Villarreal'i mağlup etti! Final öncesi avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Anfield Stadyumu'nda Villarreal'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Mane ve Sallah ile önemli pozisyonlar bulsa da ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool oldu. 53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Jordan Henderson’un ortasında Pervis Estupinan’a çarpan top kaleci Rulli’yi de yanıltarak ağlara gitti ve İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. 55. dakikada Salah’ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Rulli ile karşı karşıya kalan Mane topu filelere yolladı ve skoru 2-0’a taşıdı. Bu golle iyice rahatlayan Liverpool, farkı çoğaltmak için ataklarını sıklaştırsa da 90 dakikanın sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs’ta El Madrigal Stadyumu’nda oynanacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL: 2-0

GOLLER: 53' Estupinan (KK), 55' Mane

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Diaz, Salah, Mane

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estıpinan, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Parejo, Lo Celso, Danjuma

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