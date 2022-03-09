İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Inter'i konuk etti. Kritik mücadele Anfield Road'da oynandı. Heyecan dolu müsabakada Mateu Lahoz düdük çaldı. Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ile Roberto Diaz üstlendi. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak Jose Munuera görev aldı. Liverpool - Inter müsabakası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Rakibini ilk maçta 2-0 yenen Liverpool, çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan Inter'de Alexis Sanchez, 63'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL - INTER: 0-1

GOL: 62' Lautaro

KIRMIZI KART: 63' Alexis Sanchez

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Alexis, Lautaro

*Liverpool - Inter karşılaşması, tribündeki bir taraftarın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 26. dakikada durduruldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından müsabaka 29'uncu dakikada yeniden başladı.







