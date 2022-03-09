FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiyonlar Ligiİnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!
ABONE OL

İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan İnter güçlü rakibini 1-0 yendi ama bu skor tur atlamaya yetmedi.

09.03.2022 - 07:06 |
İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Inter'i konuk etti. Kritik mücadele Anfield Road'da oynandı. Heyecan dolu müsabakada Mateu Lahoz düdük çaldı. Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ile Roberto Diaz üstlendi. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak Jose Munuera görev aldı. Liverpool - Inter müsabakası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Rakibini ilk maçta 2-0 yenen Liverpool, çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan Inter'de Alexis Sanchez, 63'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL - INTER: 0-1

GOL: 62' Lautaro

KIRMIZI KART: 63' Alexis Sanchez

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Jones, Mane, Jota, Salah

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Alexis, Lautaro

*Liverpool - Inter karşılaşması, tribündeki bir taraftarın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 26. dakikada durduruldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından müsabaka 29'uncu dakikada yeniden başladı.

İnter Anfield Roadda kazandı ama yetmedi

SON DAKİKA

Operasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFAOperasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFA
Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!
MHK'nin hakem operasyonuna Fenerbahçe'den reaksiyon! 'Vicdanları rahatlatın'MHK'nin hakem operasyonuna Fenerbahçe'den reaksiyon! 'Vicdanları rahatlatın'
İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!
Bayern Münih Salzburg'a gol olup yağdıBayern Münih Salzburg'a gol olup yağdı
Bonservisini alacağım dedi Cengiz Ünder'in maliyeti ortaya çıktıBonservisini alacağım dedi Cengiz Ünder'in maliyeti ortaya çıktı
Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi iki yıldızdan şok haber!Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi iki yıldızdan şok haber!
MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...MHK'de tarihi operasyon! Daha önce böylesi hiç görülmedi Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve 11 hakeme güle güle...
MHK'den tarihi operasyon! Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şokMHK'den tarihi operasyon! Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şok
Fenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imzaFenerbahçe'de son dakika... Ajax ve R.Madrid'in gündemine aldığı yıldıza 3 yıllık imza

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Operasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFA

Operasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFA

Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!

Torrent yıllarca Barcelona'da çalıştı dev maçın taktiğini Fatih Terim'den çaldı!

MHK'nin hakem operasyonuna Fenerbahçe'den reaksiyon! 'Vicdanları rahatlatın'

MHK'nin hakem operasyonuna Fenerbahçe'den reaksiyon! 'Vicdanları rahatlatın'

İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!

İnter Anfield Road'da kazandı ama yetmedi!

Sıradaki Haber