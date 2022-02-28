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FIFA ve UEFA'dan Rus kulüplerine kötü haber! Men edildiler

FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlardan men edildiğini açıkladı.

28.02.2022 - 21:02 |
FIFA ve UEFA'dan Rus kulüplerine kötü haber! Men edildiler

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Öte yandan UEFA, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.

Euroleague Rus takımların maçlarını askıya aldı

Euroleague, gerçekleştirilen toplantı sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.

Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.

FIFA ve UEFAdan Rus kulüplerine kötü haber Men edildiler

 

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