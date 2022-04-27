Jorge Jesus kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus mu oldu? Fenerbahçe’den açıklama geldi!

Jorge Jesus, Ali Koç görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile Ali Koç fotoğrafı sonrasında yeni tenik direktör yorumları yapılırken, Fenerbahçe de açıklama yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.” denildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.”

JORGE JESUS KİMDİR?

67 yaşındaki Jesus, Benfica'da başardıklarıyla adını dünyaya tanıttı. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.

Benfica'nın ardından olaylı bir şekilde ezeli rakip Sporting'in başına geçti. Burada geçirdiği 3 sezonda ligde 1 2.'lik, 2 kez de 3.'lük yaşadı. 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ile macerayı tamamladı.

Sporting'in ardından rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Temmuz 2018'de gittiği Al-Hilal Riyad'dan Ocak 2019'da ayrıldı. Burada bir Süper Kupa şampiyonluğu aldı.

Haziran 2019'da Brezilya ekibi Flamengo'ya giden Jesus, burada kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. 50 maçta 2.42 gibi bir puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kazanmadık kupa bırakmadı. Ligde, kupada, süper kupada şampiyon oldu. Güney Amerika'nın en büyük turnuvası olan Libertadores'i 38 yıl sonra Flamengo'nun müzesine getirdi. Libertadores şampiyonu ile kıtanın 2. büyük turnuvası Sudamericana'nın kazananını karşı karşıya getiren Recopa Sudamericana'yı da kazandı.

2020 yazında Brezilya ekibine veda eden Jesus, Benfica'ya döndü. İlk sezonunu 3. olarak tamamladı, 2. sezonda ilk 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken Aralık 2021'de görevine son verildi.