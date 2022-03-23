Fırtına gibi başladı sakat bitirdi!

Özellikle Atletico Madrid performansıyla dünya futbolunun büyük ilgisini çeken Radamel Falcao, son yıllarda kariyerinde büyük düşüş yaşıyor.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan Falcao'nun maliyeti sarı-kırmızılı kulüpte büyük tartışma yaratmıştı. Yıldız futbolcu sahada gösterdiği performanstan çok sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçırmasıyla gündeme gelmişti. Beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü uzun süreli sakatlıkların ardından takımdan ayrıldı.

MUHTEŞEM BAŞLADI AMA...

İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, kısa süreli iyi bir başlangıç yapsa da düşüş devam etti. İlk 4 maçında attığı 3 golle adından söz ettiren golcü futbolcu daha sonrasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transferin son saatlerinde İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, İspanya'da da benzeri durum yaşıyor. LaLiga'ya adeta fırtına gibi başlayan Falcao, ilk 4 maçında attığı 3 golle Galatasaraylı taraftarları kıskandırsa da ilerleyen dönemde İspanyolları hayal kırıklığına uğrattı.



4 AYDIR GOL ATAMIYOR



LaLiga'nın 13. haftasında son olarak ağları sarsan Falcao yaklaşık 4 aydır gol orucunu bozamadı. Falcao'nun bu sezon toplam 5 golü bulunuyor. Kolombiyalı golcü takımıyla bu sezon 23 maçta forma giyebildi

YÖNETİMDEN AYRILIK KARARI



Son maçlarında ise sakat olmamasına rağmen kadroya dahi giremeyen Falcao için Vallecano tarfatarı umudu kesti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Vallecano yönetimi yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle istikrarsız bir görüntü çizen Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya karar verdi.







