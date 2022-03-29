9 maçta attığı gol sayısı şok etkisi yarattı!

Vedat Muriqi İspanya'da zor günler geçiriyor. Ara transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan Real Mallorca'ya kiralanan Kosovalı golcü, La Liga'da da zor günler geçiriyor. İspanya günlerine fırtına gibi başlayan, ancak son haftalarda suskunluğa bürünen 27 yaşındaki forvetin yeni kulübünde de kalıcı olacağa benzemiyor.

VEDAT MURIQI SUSKUNLARI OYNUYOR



Real Mallorca ile süper bir başlangıç yapan Vedat Muriqi, ilk 3 maçında 2 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. 5 haftadır ne gol ne de asist katkısı sunabilen Kosovalı forvet, İspanya'da suskunluğa büründü.

Real Mallorca'nın La Liga'da kritik konumda bulunması ve ligde kalmak için mücadele etmesi Vedat Muriqi'nin bu suskunluğunu daha kritik bir anlama getirdi.

VEDAT MURIQI İÇİN KARAR SEZON SONUNA BIRAKILDI



İspanya basınında çıkan haberlere göre, Lazio'dan 500 bin euroya kiralanan Vedat Muriqi'nin bonservisinde 11 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Real Mallorca, 27 yaşındaki golcü için kararını sezon sonunda verecek.

VEDAT MURIQI'NİN KARNESİ



Real Mallorca ile 9 maça çıkan Vedat Muriqi, bu mücadelelerde 2 gol 1 asistlik katkı sunabildi. 719 dakika sahada kalmayı başaran Kosovalı forvet, İspanyol ekibi ile 20 takımlık La Liga'da 18. sırada yer alıyor.







