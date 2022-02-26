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İngiltereRoman Abramovich, Chelsea'nin kulüp idaresini bıraktı
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Roman Abramovich, Chelsea'nin kulüp idaresini bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Rus Roman Abramovich, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı Mütevelli Heyeti’ne devrettiğini açıkladı.

26.02.2022 - 22:23 |
Roman Abramovich, Chelsea'nin kulüp idaresini bıraktı

 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırının ardından Chelsea’nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimiyle ilgili bir karar açıkladı. Abramovich, yaptığı yazılı açıklamada Chelsea’nin yönetimini Chelsea Vakfı Mütevelli Heyeti’ne devrettiğini duyurdu. İngiltere’ye alınmayacağı iddia edilen Abramovich’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

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