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İngiltereAbramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!
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Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovic, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Abramovic'in sahibi olduğu Evraz adlı şirket, rekor kayıp yaşadı.

16.02.2022 - 18:08 |
Abramovic'in sıkıntılı günleri! Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro!

İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre, Rusya'da Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. İki ülke arasında savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketini olumsuz etkiledi. Piyasaların durmasına neden olan savaş ihtimali, Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden oldu.

Rus milyarderin şirketi Evraz'da dünya genelinde 110 bin çalışanı bulunuyor.

Borsa uzmanı Tim Worstall, "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı" yorumunda bulundu.

Abramovicin sıkıntılı günleri Rekor kayıp, 1 günde 700 milyon euro

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